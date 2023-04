Staubsauger als Lebensretter: Andreas Steinhöfel überlebt Hausbrand

Leni Huther ist Reiseleiterin und war in nahezu allen Ländern der Welt. Die Überlingerin ist mehr unterwegs als zuhause und hat drei Reisepässe gleichzeitig im Gepäck. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie ein Busreiseunternehmen. Die Reiseleiterin ist bekannt für ungewöhnliche Touren. Im März ist sie 80 Jahre alt geworden. Zum Feiern hatte sie wie immer keine Zeit. An ihrem Geburtstag war sie zum 40.Mal in Marokko, das hält sie jung. Sie fühlt sich höchsten wie 60, sagt Leni Huther. Im Landesschau Studio erzählt Leni Huther, wie ein Scheich sie in seinen Palast eingeladen hat, wie sie es einmal ohne Pass nach Moskau geschafft hat und warum ihr Mann der beste Ehemann der Welt ist.