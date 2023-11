Nesrin Weiß ist eine der bekanntesten Bewohnerinnen der Waldhäuser Ost in Tübingen. Zusammen mit anderen Frauen hat sie das Netzwerk "Hand in Hand" gegründet. Hier helfen sich die Nachbarn gegenseitig. So finden auch neue Mieter schnell Anschluss. Darüber hinaus organisiert der Verein auch Spendenaktionen, zum Beispiel für ein Waisenhaus in Marokko.