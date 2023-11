per Mail teilen

In 4. Generation führt Jürgen Burth das Kino in Bad Saulgau. Seit 100 Jahren flimmern Bilder über die Leinwand, anfangs sogar in einer Turnhalle. Jürgen Burth setzt auf gute Filme und bequeme Sitze. Und es soll sogar Leute geben, die kommen extra wegen des Popcorns.