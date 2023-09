Zwetschgenkuchen mit Quarkcreme

Wer im Herbst Frucht und Cremigkeit in einem Kuchen vereinen will, für den ist dieses Rezept perfekt: Unten ein saftiger Quark-Öl-Teig, oben der köstliche Geschmack von frischen Zwetschgen in einer leichten Quarkcreme. Leicht und schnell zu backen.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (12): 235 kcal, 988 kJ, 7 g E, 11 g F, 27 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk Zutaten 1 kg reife Zwetschgen Für den Quark-Öl-Teig: 90 g Magerquark

50 ml Milch

50 ml Sonnenblumenöl

40 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Zitronenpaste (gehäuft)

150 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver (gehäuft) Für die Quarkcreme: 250 g Quark (40%)

80 g Crème fraîche

40 g Zucker

1 Prise Salz

2 EL Speisestärke (oder Puddingpulver)

3 Eier (Größe M)

1 TL Zitronenpaste Außerdem: 1 Tortenring (Ø 26 cm)

Backpapier

Mehl zum Bearbeiten

1. Die Zwetschgen waschen, trocknen, halbieren und entsteinen. 2. Einen Tortenring in Backpapier einschlagen und auf ein Backblech stellen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 3. Inzwischen für den Quark-Öl-Teig Quark, Milch, Öl, Zucker, 1 Prise Salz und Zitronenpaste in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. 4. Mehl und Backpulver mischen, auf die Quarkmischung sieben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine kurz unterkneten. 5. Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche rund (Ø 26 cm) ausrollen in Tortenring legen, mit einer Gabel dicht an dicht einstechen, damit sich der Teig beim Backen nicht wellt. 6. Zwetschgen dachziegelartig auf dem Teig verteilen. 7. Für die Quarkcreme Quark, Crème fraîche, Zucker, 1 Prise Salz, Stärke, Eier und Zitronenpaste in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. 8. Quarkmasse gleichmäßig auf den Zwetschgen verteilen. 9. Zwetschgenkuchen im heißen Ofen in der Ofenmitte 1 Stunde backen. Kuchen auf dem Blech auf einem Gitter abkühlen lassen.