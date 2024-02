per Mail teilen

Lisa Vöhringer wuchs in einer kreativen Familie auf – daher hatten selbstgemachte Dinge schon früh einen besonderen Platz für sie.

2010 machte sie Ihre Leidenschaft für kreatives Gestalten und insbesondere für das Thema Upcycling zum Beruf und arbeitete über ein Jahrzehnt als freiberufliche Upcycling-Designerin, ehe Sie mit ihrem DIY-Blog und dem Unterrichten begann. Aktuell lebt sie mit Ihrer Familie in Bad Dürrheim im Schwarzwald.

DIY-Blog von Lisa Vöhringer

Seit 2019 ist Lisa als DIY-Expertin ein fester Bestandteil bei "Kaffee oder Tee" und im "ARD-Buffet". Als engagierte Workshopleiterin und Lehrerin für kreatives Gestalten an Schulen begeistert sie mit ihren vielfältigen DIY-Ideen und Techniken auch unsere Zuschauer*innen und regt durch die Veröffentlichung ihrer Ideen in den verschiedensten Medien sowie Ihren Bastelvorlagen (zum Ausdrucken) zum Selbermachen an.

Wer Sie dabei begleiten möchte, findet auf Social-Media und ihrem YouTube-Kanal Einblicke in Ihre Arbeit und aktuelle Projekte sowie einige Ihrer Ideen aus unserer Sendung "Kaffee oder Tee".