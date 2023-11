Das Hygge-Gefühl entsteht besonders durch natürliche Farben und Elemente. Lisa Vöhringers zeigt, wie Sie ein Mobile mit selbstgebastelten Makramee-Blättern und einem Holzreif basteln können.

Material

3 mm Makrameegarn in Beige- und Brauntönen

20 cm Holzreif oder Stickrahmen

Zupfbürste oder Kamm

Schere

Maßband

Haarspray und Glätteisen

Holzperlen in zwei Größen mit großem Loch 5 cm

Holzring

So geht's:

Aufhängung für das Mobile

1. Vom beigen Makrameegarn 3 Schnüre mit einer Länge von je 90 cm zuscheiden und diese mit dem Ankerknoten am Holzreifen fixieren, so dass sich sechs gleich lange Schnüre am Holzreifen ergeben.

2. 3 weitere Schnüre mit einer Länge von je 3,2 m (zwei Armspannweiten) zuschneiden und die erste Schnur mittig an den ersten beiden Schnüren fixieren (erster Ankerknoten). Nun Spiralknoten um diese beiden Trägerfäden knoten (es hilft, die Trägerfäden an der Tischplatte zu fixieren), bis von ihnen noch ca. 10 cm übrigbleiben. Das Ganze mit den anderen Fäden wiederholen, so dass am Ende drei Stränge mit Spiralknoten entstanden sind. Achten Sie darauf, dass die Länge der drei Stränge identisch ist.

3. Wer in der Mitte noch ein paar Perlen aufziehen möchte, schneidet nun nochmal 90 cm zu, zieht die Schnur durch den 5 cm Holzring und zieht die gewünschte Anzahl und Größe an Perlen auf. Die Perlen auf der gewünschten Höhe positionieren und unten 2 Knoten anbringen, damit die Perlen nicht mehr rutschen können. Die Schnur auf die gewünschte Länge zuschneiden und das Garn mit einer Zupfbürste auskämmen.

4. Die drei Stränge mit den Spiralknoten gleichmäßig um den Reif herum positionieren und darauf achten, dass der Reif gerade hängt. Die Garnenden der Stränge durch den 5 cm Holzreif ziehen und das Garn unter dem Ring fest zusammenhalten. Mit einem ca. 60 cm langen Garnstück nun einen breiten Wickelknoten unterhalb des Ringes setzen und anschließend alle überstehenden Fäden so eng wie möglich am Knoten abschneiden.

TIPP: Mit Punkt 1 und 2 beginnen, dann die Blätter machen und Schritt 3 und 4 zum Schluss. So lässt sich die Länge der mittigen Schnur perfekt an die Blätter anpassen.

Makramee-Blätter

1. Drei Schnüre mit je 50 cm Länge vom beigen Garn abschneiden und je eines an der Stelle fixieren, an der die Aufhängung befestigt ist, mit einem Ankerknoten. Dazu das Garn mittig legen, die entstandene Schlaufe vorn auf den Holzrahmen legen und nun die Schnüre rechts und links von der Aufhängung vorbeiziehen, durch die Schlaufe zu sich hin. Das Ganze mit den beiden anderen Schnüren wiederholen.

2. Anschließend für jedes Blatt 14 Schnüre mit einer Länge von je 20 cm zuschneiden, zum Beispiel 8 Schnüre in Beige und jeweils 6 in einem der Brauntöne.

3. Je nach eigenem Geschmack zusätzlich Perlen auf die Schüre aufziehen, zum Beispiel zwei Perlen in zwei verschiedenen Größen (wie oben).

4. Nun das erste 20 cm Garn (beige) mittig falten und die Schlaufe nach links unter die beiden Fäden mit den Perlen schieben. Ein zweites Garnstück mittig nehmen und mit der Schlaufe nach rechts auf die Fäden auflegen.

5. Rechts und links die Endfäden durch die Schlaufen fädeln und diese gleichzeitig festziehen.

6. Das Ganze mit den restlichen Fäden wiederholen, so dass am Ende 7 Knoten entstehen. Die Blätter können ganz nach eigener Vorliebe einfarbig oder gestreift sein.

7. Anschließend das Garn rundherum auskämmen. Dabei von außen mit der Zupfbürste beginnen und langsam zur Mitte hinarbeiten. Die Knoten gut festhalten, damit diese nicht mit herausgezogen werden. Anschließend umdrehen und auch die andere Seite kämmen.

8. Falls das Garn stark gewellt ist, mit einem Haarglätteisen glätten und anschließend nochmal in Form kämmen.

9. Mit einer scharfen Schere anschließend das Blatt in Form schneiden. Zu Beginn nur wenig abschneiden, auskämmen und nachbessern. Vorgang ca. 4 Mal wiederholen, bis die Form optimal ist.

10. Damit das Blatt stabil in der Luft schwebt, nun von beiden Seiten mehrfach mit Haarspray ansprühen und gut trocknen lassen. Zum Schluss das Blatt noch einmal final zuschneiden. Durch das Haarspray ist nun alles fixiert und lässt sich noch leichter schneiden.