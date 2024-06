Lavendelsäckchen mit Serviettenmotiven bedrucken

per Mail teilen

Kleine einfarbige Stoffbeutel lassen sich mit Servietten zu wahren Hingucker gestalten. Desigenrin Lisa Vöhringer zeigt wie's geht!

Material

Stoffbeutel

Getrockneter Lavendel

Schere

Servietten mit hübschem Motiv

Bügeleisen

Frischhaltefolie

OPTIONAL: Textil-Potch für Servietten und Pinsel

So geht's:

1. Eine Serviette mit dem Motiv der Wahl (der Hintergrund sollte weiß sein, bzw. farblich passend zum Stoffbeutel) nehmen und die oberste, bedruckte Schicht der der Serviette abziehen. Die anderen 1-2 Schichten sind unbedruckt und werden nicht benötigt.

2. Das Motiv mit möglichst wenig oder gar keinem weißen Rand ausschneiden.

3. Eventuell das Motiv noch an das Format deines Stoffbeutels anpassen.

4. Das fertig zugeschnittene Motiv auf ein Stück Frischhaltefolie legen und die Frischhaltefolie über das Motiv klappen bzw. ein zweites Stück oben auflegen. Die Folie gut verstreichen und das Motiv mit etwa 5mm Rand aus Folie ausschneiden.

5. Das Motiv auf der gewünschten Stelle des Stoffbeutels positionieren und das Bügeleisen anschalten.

6. Ein Stück Backpapier über dein Motiv legen und für ca. 5-10 Sekunden über das Motiv und die Ränder bügeln. Ich habe hier ein Reisebügeleisen in der höchsten Stufe verwendet. Aufpassen das nicht zu lange gebügelt wird, sonst schmilzt die Folie zu stark und bleibt am Backpapier kleben. Langsam das Backpapier von einer Seite anheben (schauen, von welcher es sich am besten löst) und das Motiv überprüfen. Wenn Ränder noch nicht völlig mit dem Stoff verschmolzen sind, nochmal Backpapier auflegen und diese Stellen nochmal gezielt kurz bügeln.

7. Das Säckchen ist nun fertig verziert und kann befüllt werden. In diesem Fall mit getrocknetem Lavendel als Duftsäckchen.

Schritt für Schritt zu den Lavendelsäckchen

TIPPS:

Motive auswählen, die sich leicht ausschneiden lassen.

Der Hintergrund der Serviette sollte farblich möglichst ähnlich zur Farbe deines Stoffuntergrundes sein, damit man keine Ränder sieht.

Kleinere Motive lassen sich leichter aufbringen als große.

Motive, die wie z.B. beim Lavendelsäckchen über den Rand hinausgehen, sind schwerer aufzubügeln. Hier den Frischhaltefolienrand auf die andere Seite umschlagen und dort mit festbügeln.

Kleine Stoffbeutel lassen sich toll aus Stoffresten selbernähen.

HINWEIS: Dieses Bügelbild ist allerdings nicht waschmaschinenfest!

WASCHBARES BÜGELMOTIVE AUS SERVIETTE:

Wer Stoffe bedrucken will, die gewaschen werden müssen/sollen, benutzt statt der Frischhaltefolie einen Textil-Potch-Serviettenkleber. Diesen mit einem Pinsel dünn auf die Rückseite des zugeschnittenen Motives aufstreichen, das Motiv auf den Stoff auflegen und eine weitere Schicht Textil-Potch oben auf dein Motiv aufgeben. Darauf achten nicht weit über das Motiv hinaus zu streichen, da man sonst leichte Klebestellen rund um das Motiv sieht. Hier am besten an die Anleitung deines gekauften Textil-Potchs halten.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin