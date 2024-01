Flaschengarten – eine pflegeleichte grüne Oase für Zuhause

Grün in der Wohnung wirkt wohltuend und beruhigend. Designerin Lisa Vöhringer gestaltet eine kleine grüne Landschaft in einer Flasche. Ein echter Hingucker in jedem Zuhause!

Material Lisa Vöhringer Transparentes Glasgefäß (mindestens 2 Liter Volumen, mit Deckel (ein Korkdeckel ist perfekt) und großer Öffnung)

Geeignete Pflanzen und Moos für einen Flaschengarten (immer kleine Pflanzen wählen oder Ableger nutzen)

Granulat (Lava-, Basalt- oder Pflanzgranulat)

Trichter, Papier oder Papierrolle

Bei schmaler Öffnung oder hohen Gefäßen können lange Pinzetten oder Terrarien Werkzeuge genutzt werden – alternativ kann man Holzstäbe verwenden.

OPTIONAL: Sand (nur für den Rand) oder größere Steine zum Dekorieren der Oberfläche und fixieren der Pflanzen So geht's 1. Das Glasgefäß mit heißem Wasser und Spülmittel sehr gründlich reinigen und anschließend mit kochendem Wasser ausspülen, damit eventuell vorhandene Sporen oder Keime entfernt und abgetötet werden. Auch das verwendete Granulat und die Dekosteine gründlich auswaschen und das Granulat ein paar Tage trocknen lassen (sonst kommt zu viel Feuchtigkeit mit ins Glas, um es zu verschließen). 2. Das Granulat mit einem Trichter oder einem zum Trichter gerollten Papier einfüllen. Der Boden sollte gleichmäßig bedeckt und zu 10-20 % der Glashöhe gefüllt sein. Vor dem Einpflanzen am besten nur 2/3 der Granulat Menge einfüllen, das kann das Einpflanzen erleichtern. 3. Bei den Pflanzen die lockere Erde rund um die Wurzeln entfernen (Erde muss nicht vollständig entfernt werden) und die Pflanzen im Glasgefäß einsetzen. Je nach Höhe und Größe der Öffnung kann dies von Hand oder mit Hilfe von langen Pinzetten oder Terrarien-Werkzeugen getan werden. Wer nichts passendes zu Hause hat, arbeitet am Besten mit Holzstäben oder dünnen Ästen. 4. Alle Pflanzen einpflanzen (Lisa Vöhringer verwendet u.a. Mosaikpflanzen, Zierspargel, Ableger von Ufopflanze und Moose) und das restliche Granulat zielgerichtet hinzugeben. TIPP: Es kann z.B. eine Papierrolle genutzt werden, (wenn die Öffnung groß genug ist) die unten leicht schräg angeschnitten wird, um so das Granulat leichter um die Pflanzen herum zu verteilen. 5. Größere Steine können von Hand oder mit einer Pinzette an den gewünschten Platz gelegt und so die kleinen Pflanzen etwas stabilisiert oder den Flaschengarten optisch gestaltet werden. 6. Moose sind wichtig für den Flaschengarten und können um die Pflanzen und auf den Steinen verteilt werden. Tillandsien fühlen sich ebenfalls sehr wohl auf einem Stein und bilden mit der Zeit Haltewurzeln. Für den Anfang ist ein Platz am Glasrand jedoch ideal damit sie sich daran anlehnen können. 7. Da das verwendete Granulat Wasser speichert, sollte der Flaschengarten erstmal nicht gewässert werden, da das Granulat vermutlich durch das Auswaschen noch ausreichend Wasser gespeichert hat. Wer beim Einpflanzen bereits merkt, dass das Glas stark beschlägt, lässt den Flaschengarten erstmal geöffnet. So kann die überschüssige Feuchtigkeit entweichen. 8. Die ersten Tage und Wochen sind entscheiden für das Überleben des Flaschengartens, daher beobachten Sie ihn zu Beginn besonders gut und passen eventuell den Standort oder die Bedingungen an. Der richtige Standort für einen Flaschengarten ist ein warmer, heller Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung. Flaschengarten anlegen - so geht's Das Granulat mit einem Trichter oder einem zum Trichter gerollten Papier einfüllen Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Der Boden sollte gleichmäßig bedeckt und zu 10-20 % der Glashöhe gefüllt sein. Vor dem Einpflanzen am besten nur 2/3 der Granulat Menge einfüllen, das kann das Einpflanzen erleichtern. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Bei den Pflanzen die lockere Erde rund um die Wurzeln entfernen (Erde muss nicht vollständig entfernt werden) und die Pflanzen im Glasgefäß einsetzen. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Alle Pflanzen einpflanzen und das restliche Granulat zielgerichtet hinzugeben. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Größere Steine können von Hand oder mit einer Pinzette an den gewünschten Platz gelegt und so die kleinen Pflanzen etwas stabilisiert oder den Flaschengarten optisch gestaltet werden. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen GEEIGNETE PFLANZEN SIND z.B.: Bromelien und Tillandsien

Mini-Orchideen

Sternmoos

Moos

Ufopflanze

Zierpfeffer

Zebrakraut

Fleischfressende Pflanzen

kleinblättriger Efeu

Bergpalme

Mosaikpflanze

Zierspargel Woran man erkennt ob es dem Flaschengarten gut geht: SO SOLLTE ES SEIN: Wenn das Glas am Vormittag innen leicht beschlagen ist, die Feuchtigkeit über den Tag hinweg verdunstet, das Moos im Flaschengarten grün ist und Sie keine Anzeichen von Schimmel entdecken können, ist der aktuelle Zustand in Ordnung.

ZU VIEL FEUCHTIGKEIT: Wenn die Feuchtigkeit konstant am Glasinneren bleibt oder sogar Tropfen am Glas hinunterlaufen, dann ist es zu nass im Flaschengarten. Dann ihn umgehend für mehrere Stunden oder Tage öffnen(ausprobieren und gut beobachten) bis das Verhältnis wieder stimmig ist.

ZU WENIG FEUCHTIGKEIT: Wenn keine Feuchtigkeit an der Glaswand beobachtet wird und das Moos trocken und farblos wirkt, ist es zu trocken im Glas. Dann mit einer Pipette ein klein wenig Wasser hineingeben und beobachten. HINWEISE:

Man kann einen Flaschengarten auch mit Substrat (Erde, Torf) anlegen, dann benötigt der Flaschengarten aber drei unterschiedliche Schichten, um eine ausreichende Wasserdrainage zu bilden. Weitere Infos dazu finden Sie auf meiner Homepage. Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin