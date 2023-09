Der Titel um die Krone ist begehrt: In diesem Jahr treten 12 Kandidatinnen zur Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin an.

Die Teilnehmerinnen treffen zunächst am 23. September beim Vorentscheidung aufeinander, davon verbleiben fünf Kandidatinnen und treten im spannenden Finale am 29. September gegeneinander an. Bis auf die hessische Bergstraße sind Weinmajestäten aus allen Deutschen Weinanbaugebieten bei der Jubiläumswahl vertreten.

In Einzelauftritten und in Teamaufgaben stellen sie sich dem TV-Publikum und der im Saal anwesenden Fachjury. Eigens zum Jubiläum stellt der SWR ein neues Bühnenbild der traditionsreichen TV Sendung vor, die im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße stattfindet.

Holger Wienpahl moderiert wie in den Jahren zuvor die Sendung, in der die Bewerberinnen ihr Fachwissen zeigen und komplexe Fragen rund um die Weinbereitung, den Weinbau und das Weinmarketing kompetent, verständlich und prägnant beantworten müssen - und dies auch in englischer Sprache.

Beim Vorentscheid wird die rund 70-köpfige Jury mit Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien nicht vollständig im Saalbau anwesend sein. Viele Juroren verfolgen den Livestream und stimmen online von zu Hause ab.

Die Jury wählt fünf Finalistinnen, die am 29. September dann im Saalbau zum Finale antreten. Dann werden die Juroren auch im Saal anwesend sein.

Für die Unterhaltung sorgen der Popsänger Matteo Bocelli, Eric Phillippi und weitere Künstler.