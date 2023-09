per Mail teilen

In Sachen Wein sieht sich Verena Schwager als passionierte Quereinsteigerin, die ihre Liebe zum Wein zum Hobby machte.

Zum ersten Mal kam sie mit dem Thema Wein in Berührung, als sie mit 16 Jahren aus ihrer Heimatverbundenheit heraus zur Weinhoheit in ihrem Heimatort Erpel am Rhein gewählt wurde.

Besonders reizvoll am Amt der Deutschen Weinkönigin sind für sie die Begegnungen mit unterschiedlichen Vertretern aus der Weinbranche sowie mit vielen Endverbrauchern, um sich auszutauschen und gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. "Ich möchte als Deutsche Weinhoheit zeigen, dass man auch ohne professionellen Weinhintergrund ein solches Amt ausüben kann, denn eine große Leidenschaft und Begeisterung für den Wein sind ebenso wichtig wie qualifiziertes Weinwissen", betont Verena Schwager.

Quelle: DWI