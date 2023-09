"Die Liebe für den Weinbau und die Landwirtschaft wurde mir quasi in die Wiege gelegt", erzählt Christina Schwarz.

Als Kind im Weingut sei man immer dabei und lerne alles von klein auf kennen. So stand für die Winzertochter sehr früh fest, wohin sie ihr beruflicher Weg führen würde. Nach dem Abschluss ihres Bachelor-Studiengangs Weinbau und Oenologie in Geisenheim kehrte die junge Frau ins elterliche Weingut zurück.

Und was möchte sie erreichen, wenn sie in das Amt der höchsten Deutschen Weinhoheit gewählt würde? Es ist ihr besonders wichtig, das große Potenzial des Amts zu nutzen, um die deutschen Weine national und international weiter bekannt zu machen. "Ich möchte zeigen, wieviel Arbeit in einer Flasche Wein steckt und was unsere Anbaugebiete so einzigartig und besonders macht."

Quelle: DWI