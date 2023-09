per Mail teilen

Aufgewachsen in der Weinbaustadt Radebeul ist Sabrina Schreiber seit ihrer Kindheit mit dem Thema Wein in all seinen Facetten vertraut und schätzt die sächsischen Weine als besonderen Genuss.

Dabei begeistert sich die junge Frau nicht nur für die Sortenvielfalt ihres Anbaugebiets, sondern auch für die malerischen Plätze entlang der Sächsischen Weinstraße.

"Die Deutschen Weinhoheiten haben sich im Laufe der Jahre zu kompetenten Markenbotschafterinnen weiterentwickelt", sagt Sabrina Schreiber. Als solche möchte sie die Chance wahrnehmen, die deutschen Weine in moderner Form neuen Zielgruppen näher zu bringen und dabei den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Dieses Amt weiter voranzubringen und dabei eigene Fußspuren zu hinterlassen – darin sieht sie die wichtigsten Herausforderungen.

