Zusatzstoff Natriumalginat - weit verbreitet

Natriumalginat, E 401, ist das Natriumsalz der Alginsäure, die aus Braunalgen gewonnen wird. In der Lebensmittelindustrie wird es aufgrund seiner gelbildenden Eigenschaft sehr häufig eingesetzt und zwar als Verdickungs-, Gelier- und Überzugsmittel. Wir finden es in Füllungen von Backwaren, in Speiseeis, Desserts und vielem mehr. Außerdem wird Natriumalginat auch als hauchdünnes, unsichtbares Überzugsmittel auf Tiefkühlprodukten eingesetzt, um sie vorm Austrocknen zu schützen und die nötige Stabilität zu geben.

Alginate sind also weit verbreitet und von der EFSA als unbedenklich eingestuft worden. Trotzdem können sensible Menschen allergisch auf den Stoff reagieren. Manchmal wird bei einem höheren Verzehr auch von Blähungen oder Durchfall berichtet. Meines Erachtens wesentlich ist aber, dass Alginate mit Mineralstoffen, die in unserem Essen enthalten sind, feste Verbindungen eingehen und so die Aufnahme von Calcium, Eisen oder Zink zum Beispiel behindern.