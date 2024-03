per Mail teilen

Ernährungsberaterin und Redakteurin der SWR-Umweltredaktion SWR Sabine Schütze

Sabine Schütze arbeitet seit der Jahrtausendwende für die SWR-Umweltredaktion mit ihrem Schwerpunkt Ernährung als Redakteurin und als Expertin. Sie arbeitet für alle SWR-Hörfunkwellen, tritt im Fernsehen bei "Marktcheck", dem "ARD Buffet", bei "Kaffee oder Tee" und den Aktuell-Sendungen auf. Außerdem schreibt sie auch in ihrem Blog: Sabine isst.

Warum Ernährung?

Weil die SWR-Redakteurin Essen liebt und schätzt. Sie sagt: "Essen ist ein Genuss, eine wunderbare Pause vom Alltag, ein spannendes Thema mit vielen Facetten. Und es befriedigt mich zutiefst, das zu essen, was ich selbst gekocht und gebacken habe."

Warum in der Umweltredaktion?

Weil Nahrungsmittel nicht nur satt machen. Sie sind Teil unserer Umwelt, haben mit ihrer Erzeugung Einfluss darauf - und zwar weltweit. Sabine Schütze möchte diese Zusammenhänge nicht nur selbst wissen, sie möchte sie auch anderen Menschen nahebringen. Denn nicht alle können sich damit so ausgiebig beschäftigen wie sie. Außerdem ist die SWR-Expertin ursprünglich Gymnasiallehrerin und sagt: "Ich kann es einfach nicht lassen, zu schlaumeiern."

Ist Ernährung ihr Hobby oder ihr Beruf?

Definitiv beides. Privat ist die Autorin selbst viel in der Küche: sie schnippelt, kocht, bäckt, fermentiert, knetet, mixt, probiert aus und macht Fotos, die dann meist in ihrem Blog landen. Denn beruflich verbringt sie viel Zeit am PC beim Schreiben und Recherchieren.

Gesundes Essen - immer?

Sabine Schütze ist immer wieder überrascht, wenn sie gefragt wird, ob sie als Ernährungsberaterin auch Frittiertes oder Süßes esse, weil das ja nicht gesund sei. "Ich esse (fast) alles. Denn mir schmeckt auch (fast) alles." Auch sie esse immer wieder mal mehr, als sie Hunger habe. "Weil bei leckerem Essen schon mal die Vernunft aussetzt." Sie bekennt, sie sei "Schokoholikerin", und sie sterbe für ein gutes Stück Torte. Die Mischung mache essen und trinken zum Genuss. Und sie genieße gern.

Gewicht halten?

Das klappe im Großen und Ganzen, meint Sabine Schütze, weil sie sich bewege, zwischendurch immer mal wieder Intervallfasten durchziehe und vor allem, weil sie sich nicht ständig verrückt mache. Denn sonst könne sie das Stück Torte, die Schokolade oder die Pasta mit Sahnesoße nicht genießen. Aber sie habe auch Spaß daran, immer wieder neue Salate zu kreieren.

Ihr bester Trick?

Heute mal nicht! - Dieser Satz, den sie übrigens von einem trockenen Alkoholiker hat, ist ihr Mantra, wenn sie mal wieder ausufernd zugreifen möchte. Denn auch sie muss sich regelmäßig klar machen, dass sie die Schokolade auch morgen noch genießen kann. "Nur unser Organismus foppt uns, weil er evolutionär bedingt ständig Energie aufnehmen will, um einer unerwarteten Hungersnot vorzubeugen."

Ihr Umweltbewusstsein?

Das ist da. Sie ist eine passionierte Resteverwerterin, kauft bevorzugt Second Hand oder Öko-Klamotten, fährt häufig Zug, aber auch Auto. Und aufs Fliegen mag sie auch nicht komplett verzichten.