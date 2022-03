Unser Trinkwasser ist gut und günstig, wenn es aus der Leitung kommt. Damit es so bleibt, sind immer mehr Anstrengungen nötig. Denn unser Grundwasser schwindet und verdreckt.

Leitungswasser ist hygienisch einwandfrei und günstig. Noch! Denn schon jetzt ist mehr als ein Drittel unseres Grundwassers nicht mehr sauber. Und die Reserven werden geringer. Diese Probleme sollte doch ein wasserreiches Land wie Deutschland gar nicht haben. Es wird also höchste Zeit, dass wir mit dem Wasser, das uns zur Verfügung steht, endlich sorgsamer umgehen. Schließlich wollen nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder in Zukunft einfach den Wasserhahn aufdrehen können und trinken, was da raus kommt.

Dieser Wasserbehälter in Rheinhessen ist schon lange nicht mehr in Betrieb. SWR Sabine Schütze

Trinkwasser - so entsteht es

In Deutschland gibt es mehr als 5.800 Wasserversorger. Sie bereiten das sogenannte Rohwasser auf, so dass es bei uns zuhause klar und sauber aus dem Hahn läuft und wir es unbesorgt trinken können. Das Rohwasser wird hierzulande zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Das restliche Wasser stammt hauptsächlich aus Uferfiltrat, See- und Talsperren.

So wird Uferfiltrat gewonnen Uferfiltrat wird über Brunnen gewonnen, die nah an Flussufern stehen, am Rhein etwa. Hier läuft sowohl das Grundwasser hin, das sonst in den Fluss geflossen wäre, als auch das Flusswasser, das in der Flusssohle versickert. Die Filtratqualität ist besser als die des Flusswassers. Denn es läuft bis zu 35 Tage durch Kiese und Sande, bevor das Wasser am Förderbrunnen ankommt. Während dieser Zeit wird es durch die Sande nicht nur gefiltert, sondern es finden auch mikrobielle Abbauprozesse statt, die das Wasser reinigen. Im Wasserwerk wird das Uferfiltrat trotzdem weiter aufbereitet, um der Trinkwasserverordnung zu entsprechen.

In großen Versorgungsgebieten wird Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung oft aus verschiedenen Quellen vermischt. Das passiert beispielsweise, wenn ein Brunnen Wasser fördert, das aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Umgebung hoch mit Nitrat belastet ist. Durch Mischen mit nitratfreiem bzw. nitratarmem Wasser kann die Belastung verdünnt werden, so dass es in diesem Punkt den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht.

Die Trinkwasserverordnung legt fest, wie das Wasser beschaffen sein muss. Für mehr als 50 Stoffe gibt es entsprechende Grenzwerte - von Aluminium über Bakterien, Radon bis hin zu einem Gas wie Vinylchlorid. Die Wasserversorger müssen dafür sorgen, dass das Trinkwasser, das sie liefern, den Vorgaben entspricht. Werden dennoch Grenzwerte überschritten, muss die Bevölkerung informiert werden.

Die Qualität des Trinkwassers wird vom Wasserversorger regelmäßig, je nach Abnahmemenge sogar täglich, untersucht. Dazu werden Proben an unterschiedlichen Stellen entnommen. Um die erforderliche Trinkwasserqualität sicherzustellen, bereiten die Wasserversorger das Rohwasser entsprechend auf. Mit welchen Maßnahmen das möglich ist, steht ebenfalls in der Trinkwasserverordnung.

Trinkwassergewinnung und -aufbereitung Ich wohne in einer rheinhessischen Weinbaugemeinde und bekomme mein Trinkwasser vom zweitgrößten Wasserversorger in Rheinland-Pfalz. Der setzte bis vor 20 Jahren auf Quellen und Grundwasser, um sein Rohwasser zu gewinnen. Weil sich aber deren Wasserqualität verschlechterte, baute mein Wasserversorger zehn Uferfiltratbrunnen. Die gewinnen Wasser aus dem Rhein und haben inzwischen den größten Anteil an meinem Trinkwasser. Das aus verschiedenen Quellen gewonnene Rohwasser wird im Wasserwerk dann in mehreren Stufen aufbereitet. Mein Wasserversorger desinfiziert es zuerst mithilfe von Ozon. Anschließend filtert Kies Eisen- und Manganverbindungen raus und entfernt mögliches Restozon. Danach holt ein Aktivkohlefilter organische Mikroverunreinigungen raus. Das sind etwa Reste von Pestiziden, Düngern, Medikamenten und Sonnenschutzmitteln, die sich im Wasser wiederfinden und von uns Menschen eingetragen worden sind. Jetzt wird das Wasser nochmal mithilfe von Chlor desinfiziert. Außerdem wird ein Korrosionsschutz hinzugefügt, der im Verteilungsnetz eine Deckschicht bildet und so den Kontakt von Leitung und Wasser verhindert. Nun kann das sogenannte Reinwasser gelagert oder direkt im Netz verteilt werden.

Trinkwasser hat durchweg eine sehr gute Qualität imago images imago

Leitungswasser - so sauber ist es

Trinkwasser ist überall in Deutschland sorgenfrei trinkbar: Es wird deutlich öfter kontrolliert als Mineralwasser - teilweise täglich - und nach mehr Parametern als Mineralwasser. Das heißt, es unterliegt also auch strengeren Vorgaben. Außerdem gibt es Leitungswasser, das mehr Mineralstoffe enthält als viele Mineralwasser.

Die Ergebnisse der Trinkwasserüberwachung zeigen, dass in über 99 Prozent der Untersuchungen die mikrobiologischen und chemischen Vorgaben eingehalten werden. Wird eine Grenzwertüberschreitung festgestellt, bedeutet das nicht automatisch eine Gesundheitsgefährdung. Nur wenn die nach Einschätzung des Gesundheitsamtes vorliegt, wird die Bevölkerung informiert. Ansonsten kümmert sich der Wasserversorger quasi im Stillen zügig um die Ursachenbeseitigung.

Wasser ist das meist kontrollierte Lebensmittel überhaupt. imago images imago

Trinkwasser ist nicht gleich Grundwasser. Aber je schlechter die Grundwasserqualität, desto mehr Aufwand muss der Wasserversorger betreiben, um eine sichere Trinkwasserqualität zu erreichen. Mehr als ein Drittel unseres Grundwassers ist in einem schlechten chemischen Zustand. Hauptursachen sind diffuse Belastungen durch Nitrat und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft.

Nitrat - so belastet ist unser Trinkwasser

Für Trinkwasser gelten 50 mg Nitrat je Liter als Grenzwert. Damit schützt die Trinkwasserverordnung auch besonders empfindliche Gruppen wie Säuglinge. Denn Babys, die jünger als sechs Monate sind, reagieren empfindlicher auf Nitrat, eigentlich auf das daraus abgebaute Nitrit. Sie können die sogenannte Säuglings-Blausucht, eine Zyanose, bekommen. Das ist ein erschwerter Sauerstofftransport im Blut mit Atemnot, blauen Lippen und blauer Haut. Erst ab dem sechsten Lebensmonat ist die Toleranz gegenüber Nitrat größer. Deswegen soll auch dann erst mit dem Zufüttern bzw. Selbstkochen begonnen werden. Denn auch im Gemüse, hauptsächlich im Wintergemüse, ist natürlicherweise Nitrat. Eine weitere Aufnahmequelle also.

Auch jüngste Säuglinge sind erst gefährdet, wenn der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser überschritten ist. Außerdem zeigen Studien, dass eine echte Gefährdung nur dann vorliegt, wenn der Säugling gleichzeitig eine bakterielle Infektion hat. Im Klartext: Das Umweltbundesamt hält auch Säuglinge bis zum sechsten Lebensmonat für nicht gefährdet, wenn ihr Fläschchen mit Trinkwasser zubereitet wird, das den Nitrat-Grenzwert einhält. Wer es genau wissen will, fragt bei seinem Wasserwerk nach. Meist stehen die Analysedaten sowieso online. Und wer besonders sicher gehen will, stillt die ersten sechs Monate oder kauft nitratarmes Wasser für die Milchflasche. Das enthält maximal 10 mg Nitrat pro Liter. Und es berücksichtigt auch einen niedrigen Natriumwert von maximal 20 mg.

Für ältere Kinder und Erwachsene ist Nitrat übrigens kein gesundheitliches Problem, eher im Gegenteil. Es kann die Durchblutung fördern.

Nitrat und Gesundheit Pflanzen brauchen die Stickstoffverbindung Nitrat zum Wachsen und nehmen sie über den Boden auf. Nitrat an sich ist also nichts Schlimmes.



Wir nehmen Nitrat hauptsächlich über Gemüse auf, in geringerem Maße auch übers Trinkwasser. Etwa 25 Prozent des aufgenommenen Nitrats werden über Bakterien im Speichel in Nitrit umgewandelt. Dieses Nitrit geht vom Magen-Darm-Trakt ins Blut über und regt die Bildung von Stickstoffmonoxid an, einem Blutverdünner. Es weitet die Gefäße und vermindert die Verklumpung der Blutplättchen. Die Folge: die Durchblutung wird angekurbelt, die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert sich. Unser Körper ist sogar in der Lage, in gewissen Mengen selbst Nitrit und Stickstoffmonoxid zu bilden und den Blutfluss damit zu regulieren.

Stickstoffmonoxid wirkt übrigens auch keimtötend, könnte also Entzündungen vorbeugen. Nitrat fördert also gesunde Effekte. Und derzeit gilt als gesichert, dass die nützlichen Effekte überwiegen.



Dennoch ist nicht wegzudiskutieren, dass Nitrat teilweise zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden kann. Vitamin C bremst diese Umwandlung. Zitronensaft im Salatdressing oder ein zum Salat getrunkener Orangensaft machen also nicht nur geschmacklich Sinn. Die hemmende Wirkung von Vitamin C auf die Nitrosaminbildung ist übrigens auch der Grund, warum in Salami Vitamin C steckt. Sie enthält wie viele Wurstwaren nämlich auch Nitritpökelsalz. Und das fördert die Bildung von Nitrosaminen.

Hartes Wasser sorgt für verkalkte Badarmaturen. imago images imago

Trinkwasser - zwischen weich und hart

Weiches Wasser schmeckt manchen Menschen besser als hartes. Andere wiederum stehen auf den ausgeprägteren Geschmack des harten Wassers - reine Geschmackssache.

Weiches Wasser: 0 bis 7 Grad deutscher Härte (dH), Härtebereich I

Mittelweiches Wasser: 8 bis 13 Grad dH, Härtebereich II

Hartes Wasser: 14 bis 21 Grad dH, Härtebereich III

Regenwasser ist von Natur aus weich. Während es durch den Boden versickert, nimmt es je nach Region verschiedene und unterschiedlich viele Mineralien auf, wird so zu hartem Wasser. Es entsteht, indem Calcium und Magnesium sich mit dem im Wasser gelösten Kohlendioxid verbinden. Je härter also das Wasser, desto mehr Calcium und Magnesium ist drin. Beides kann unser Körper gut gebrauchen und aus Wasser auch gut aufnehmen. Die Mineralstoffe im Trinkwasser können allerdings nicht unseren Mineralstoffbedarf decken. Das schaffen auch viele Mineralwässer nicht. Unser Essen hat dafür alles, was wir brauchen.

Hartes Wasser lässt Kaffee und Tee anders schmecken. Wer das nicht mag, kann mit einem Tischfilter für weicheres Wasser sorgen. Damit der aber das Wasser nicht verkeimt, muss er regelmäßig gewechselt werden.

Wasserenthärtungsanlagen fürs Haus sorgen zwar dafür, dass sich an den Armaturen in Bad und Küche weniger Kalkflecken bilden und die Leitungen nicht verkalken. Das so enthärtete Wasser enthält aber meist mehr Natrium als Rückstand vom Enthärtungssalz. Das Wasser schmeckt deshalb nicht gut. Und auch wenn es angenehm ist, dass bei weichem Wasser weniger Seife und Waschmittel benötigt wird, so ist es dennoch nicht nötig, das Trinkwasser zu behandeln. Denn eigentlich können wir es genau so genießen, wie es aus dem Wasserhahn kommt.

Leitungswasser und Mineralwasser - die Ökobilanz

Dazu kommt noch, dass unser Leitungswasser wesentlich nachhaltiger und umweltschonender ist als Mineralwasser. Das hat nämlich, unter anderem wegen der Reinigung der Flaschen und der oft langen Transportwege, eine um mehr als das 500-fach höhere CO2-Bilanz und keine bessere Qualität.