Kalt gerührte Fruchtaufstriche und Salsa schmecken betörend intensiv

Das ist Johannisbrotkernmehl

Johannisbrotkernmehl besteht aus den gemahlenen Samen des Johannisbrotbaums. Die stecken in etwa 30 Zentimeter langen Schoten am Baum und wurden früher tatsächlich zum Brotbacken genutzt. Der Baum wächst im Mittelmeerraum, besonders häufig in Spanien. Da er auf kargen Böden gedeiht und ohne Spritzmittel auskommt, eignet er sich hervorragend, um verödete Landstriche wieder aufzuforsten und die Böden vor Erosion zu schützen.

Johannisbrotkernmehl ist ein natürlicher Zusatzstoff und bekannt als E 410. Es wird als Binde- und Verdickungsmittel ohne Höchstmengenbeschränkung genutzt und gibt flüssigen Lebensmitteln eine geleeartige Konsistenz.

Johannisbrotkernmehl gilt als Ballaststoff und enthält kein Gluten. Es ist auch für Bio-Produkte zugelassen. Johannisbrotkernmehl gilt als gesundheitlich unbedenklich. Allerdings könnten Sojaallergiker auch auf E 410 allergisch reagieren (Kreuzallergie).