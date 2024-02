per Mail teilen

Die Pferde in der Stuttgarter Polizeireiterstaffel werden genau ausgesucht und sehr speziell trainiert. Sie müssen ruhig bleiben, wenn es um sie herum knallt oder sie im Gedränge berührt werden. Aber bis sie so weit sind, dass sie in den Einsatz können, ist eine sorgfältige Grundausbildung notwendig.