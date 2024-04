So blüht der Blumengroßhandel zweier Remagener Brüder

Der Blumengroßhandel von Friedrich und Max Wacker aus Remagen blüht. In der Hochsaison ernten die beiden Brüder in ihrer Firma über 25.000 Rosen am Tag und liefern sie an Großmärkte. Sie ersteigern auch Schnittblumen auf dem größten Blumen- Auktionsmarkt der Welt in Holland. Dabei sind die Flower Power Brüder alles andere als „Greenhorns“.