Schneller als Maria schält niemand 250 Kilo Kartoffeln

Maria Clahsen aus der Nähe von Bitburg schält jeden Tag elf große Kartoffelsäcke für Großküchen in der Region Trier – etwa 250 Kilo. Nur 15 Sekunden braucht sie pro Knolle.

Für die meisten Menschen zählt das Kartoffelschälen zu dem nervigsten Arbeiten in der Küche. Deswegen klingt ihre Geschichte für viele eher wie Horror. Nicht für Maria: "Arbeit macht mir Spaß egal, was ich mache." Zwei bis drei Pausen gönnt sich die Meister-Schälerin. Beim letzten der Säcke setzt um die Mittagszeit so langsam die Müdigkeit ein. Da entspannt doch die Aussicht, dass zu Hause der Mann die Kartoffeln schält...