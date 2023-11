per Mail teilen

Die Sängerin Helen Leahey ist bekannt für ihre tiefes Tembre. Sie stellte sogar einen Guinness Weltrokord auf. Im neuesten Kinostreifen "Der Exorzist" lieh sie dem Dämon ihre Stimme. Ein Wahnsinns-Erlebnis für die Sängerin, die schon bei der Fernsehsendung "The Voice of Germany" bis in die Battles gekommen ist.