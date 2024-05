Für Filmemacher Solomon Tsehaye war die Flucht aus seiner Heimat Eritrea die einzige Möglichkeit, Verfolgung und Gefängnis zu entkommen. Besonders glücklich ist er, seit seine Frau nach ihm ebenso die gefährliche Flucht geschafft hat.

Der Grund war ein Musikvideo in dem er die Situation in seinem Heimatland Eritrea kritisierte. Doch freie Meinungsäußerung ist dort nicht erwünscht. Obwohl er in seiner Heimat ein renommierter und mehrfach ausgezeichneter Filmemacher gewesen ist, war der Neuanfang in Deutschland nicht leicht, Solomon Tsehaye musste Asyl beantragen und sich einen Namen als Regisseur und Mediengestalter machen. Mittlerweile läuft es nicht zuletzt dank den Aufträgen vieler eritreischer Künstler im Exil gut.

Land Rheinland-Pfalz: Lebenswege - Porträt Solomon Tsehaye