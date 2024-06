An dieser Türsteherin kommt niemand vorbei: Anke Henkel

Wer in einen bekannten Club in Kaiserslautern rein will, muss an ihr vorbei: Anke Henkel - 1,87 Meter groß, Türsteherin seit über 30 Jahren. Sie hat ein großes Herz, engagiert sich mit eigenem Verein für Obdachlose und Menschen im sozialen Brennpunkt. Deutschlandweit bekannt wurde die ehemalige Leistungssportlerin auch durch die Serie „Achtung Kontrolle“.