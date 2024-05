per Mail teilen

Die Brüder Christoph und Silvio Georg aus Mainz haben innerhalb des Verbands der Sinti und Roma einen eigenen Regionalverband für Rheinhessen / Nahe gegründet. Sie rechnen allein für Mainz mit etwa 200 Mitgliedern.

Sie leben in einer so genannten Schlichtsiedlung in der Mainzer Wallstraße. Ihre Eltern wurden durch die Nazis verfolgt und auch sie spüren sehr deutlich Antiziganismus. Trotzdem sehen sie sich als hundertprozentige Mainzer.