Seit 20 Jahren gibt Kuratorin Josefine Raab mit ihrem Fotografie-Wettbewerb "Gute Aussichten" eine Chance, sich in der Kunstwelt einen Namen zu machen. Ausgewählte Fotografien von Gewinner*innen der letzten 20 Jahre werden aktuell in einer Sonderausstellung im Haardter Schloss in Neustadt gezeigt.