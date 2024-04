per Mail teilen

Die Steinmetz-Profis um Genti Herri aus Budenheim sollen zwei Figuren für eine Kapelle in Bingen am Rhein herstellen, die damit nach 129 Jahren endlich fertig gestellt wird. Dank 3D-Simulation und Hightech läuft die Produktion mittlerweile effektiver, schneller und kostengünstiger. Der Feinschliff wird aber immer noch per Hand erledigt.