Ansgar Hehenkamp, der einzige Fischer am Laacher See, hat ein Problem: Sein Bruthaus ist marode. Deshalb muss ein neues her, in dem jährlich fünf Millionen Fischeier ganz in Ruhe heranreifen können. Doch das ist für den kleinen Fischereibetrieb in der Vulkaneifel ein gigantisches Vorhaben.