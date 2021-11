Ein Film von Frank Hisam



Kreuzberg im Kreis Ahrweiler war nicht nur bei Campern beliebt. Neben der einzigartigen gemauerten Eisenbahnbrücke gab es viel zu entdecken. Mitten in der Ahr lag ein Campingplatz, der bei seinen Besucher mit einem preisgekrönten Sanitärtrakt punkten konnte.

Geblieben ist davon nach der Flut fast nichts. Den Campingplatz haben die Wassermassen dem Erdboden gleichgemacht, die Brücke ist eingestürzt, viele Gaststätten und Wohnhäuser wurden bis in den ersten Stock geflutet.

In Kreuzberg mündet der Sahrbach in die Ahr – im Juli 2021 mit einer eigenen Flutwelle. SWR Bild in Detailansicht öffnen Conny Schmitz ist seit 40 Jahren Wirtin in Kreuzberg und hat schon einige Hochwasser erlebt, das letzte vor fünf Jahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen Christoph Zerwas betrieb einen beliebten Campingplatz in Kreuzberg. Von seinem Campingplatz ist nach der Flut nicht mehr viel übrig geblieben. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Doch nur wenige Tage nach der Katastrophe haben die Kreuzberger den Wiederaufbau gestartet. Der Campingplatzbesitzer will schon bald seine Wiese neu einsäen, ein Gastronom in wenigen Wochen seine Küche wieder in Betrieb nehmen. Die Fäden hat die Ortsvorsteherin in der Hand, dabei ist sie selbst betroffen, führte eine Agentur im Ort für Erlebnisreisen im Ahrtal.