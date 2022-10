Wie wir versteckten Alkohol in Nahrungsmitteln erkennen können

Meist sind es nur kleine Mengen, geschickt versteckt in Backwaren, Süßigkeiten, Fertigprodukten. Alkohol ist in zahlreichen Produkten des täglichen Bedarfs enthalten. Als Konservierungsstoff, als Geschmacksträger. Von vielen unbemerkt. Und so landen die Produkte bei Kindergartenkindern in der Vesperbox und bei Schwangeren oder abstinenten Alkoholikern auf dem Mittagstisch - Menschen, die eigentlich keinen Alkohol zu sich nehmen dürften.