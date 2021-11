per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam



Kreuzberg gehört zum Landkreis Ahrweiler. Weil so viel zerstört ist, leben von den 700 Einwohnern nur noch etwa 150 Menschen hier.

Das Ahr-Hochwasser kennen die Anwohner von Kreuzberg im Kreis Ahrweiler schon. Aber in der Flutnacht führten auch der Sahrbach und der kleine Vischelbach, die in Kreuzberg in die Ahr münden, extremes Hochwasser. Das hat die Katastrophe im Ort noch schlimmer gemacht.

In einem Versorgungszelt ist ein Flutmuseum mit Fotos und Ausstellungsstücken zum Erinnern entstanden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Rudolph Schneider ist Chef der Feuerwehr und Holzbildhauer. Er war im Einsatz während sein Atelier bereits unter Wasser stand. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr bekommt ein neues Löschfahrzeug, gespendet von der Gemeinde Bad Zwischenahn in Niedersachsen. Rudolf Schneider und seine Kameraden werden gerade eingewiesen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Getroffen wurde unter anderem ein renommierter Holzbildhauer, in dessen Atelier die Kunstwerke schwammen. Der ist gleichzeitig Feuerwehrchef von Kreuzberg und musste helfen, so lange es ging. Die Bewohner der Burg haben in der Flutnacht für die nassen Helfer schnell ein sicheres höhergelegenes Quartier eingerichtet.

Jetzt, vier Monate nach der Katastrophe, geht es auf Weihnachten zu. Damit etwas Licht und Wärme in das schattige Tal kommen, wird in einer Scheune ein kleiner Treffpunkt eingerichtet und gemütlich geschmückt, so dass die Menschen im Dorf für einen Moment ihre Sorgen vergessen können.