Die Nitteler Straße in Kümmern

Ein Film von Thomas Keck



Der kleine Eifelort gehört zur Gemeinde Mannebach. Kümmern liegt etwas oberhalb vom Hauptort, am Hang. Etwas mehr als dreißig Menschen leben hier.

Die Nitteler Straße ist eine von zwei Straßen, die es in Kümmern gibt. Sie ist die Durchgangsstraße, also eigentlich die belebtere. Aber besonders viel Verkehr gibt es hier nicht.

Thomas Lellig ist der letzte aktive Landwirt in der ganzen Gemeinde. Der Milchviehbetrieb ist für ihn und seine Familie nur ein Nebenerwerb. Es gibt zwar kein Gasthaus und keine Geschäfte in Kümmern. Aber dafür kann man die Milch hier noch direkt beim Bauern holen. Am Anfang der Nitteler Straße hat Herbert Lellig sich ein kleines Paradies geschaffen. Hier kann er abschalten und entspannen.

Besonders groß war Kümmern noch nie. Vor zwanzig Jahren lebten hier rund sechzig Menschen. Seitdem hat sich die Einwohnerzahl halbiert. Von den alten Kümmerern sind viele verstorben, neue kommen kaum nach.

Immerhin hebt eine Familie aus Bayern, die vor zwei Jahren in die Nitteler Straße gezogen ist, den Bevölkerungsschnitt um ganze vier Personen und eine größere Menge an Bienen an.