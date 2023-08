Die Saartalstraße in Filzen

per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam



Die kleine Weinbaugemeinde Filzen gehört zu Konz im Landkreis Trier-Saarburg. Sie liegt am Ufer der Saar und hat etwa 330 Einwohner.

Mitten im Ort steht die kleine katholische Filial-Kirche St. Nikolaus und der Urbanus-Brunnen prägt den Dorfplatz.

Hier ist alles Handarbeit. Margret Permesang hilft überall mit, obwohl sie das Weingut vor zwei Jahren ganz offiziell an ihre Töchter übergeben hat. SWR Bild in Detailansicht öffnen Seit fünf Generationen baut die Familie von Claus Piedmont Wein an. Bis zum stattlichen Weingut von heute war es ein langer Weg. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Investor hat vor einigen Jahren das Weingut Reverchon gekauft und mit dem Betrieb einen Neuanfang gewagt. Für Kellermeister Ralph Herke eine große Chance. SWR Bild in Detailansicht öffnen

An der Saartalstraße liegen drei Weingüter. Gleich am Ortseingang prägt ein barockes Gutsgebäude aus dem Jahr 1698 das Ortsbild. Hier betreibt die Familie Piedmont Weinbau in der fünften Generation.

Gleich schräg gegenüber liegt das Weingut Reverchon. Auf nachhaltigen Weinbau wird dort großer Wert gelegt.

Das dritte Weingut führt die Familie Permesang und das schon seit 300 Jahren. Die Winzerinnen setzen bei ihren alten Reben auf Handarbeit, im Weinberg und im Keller.