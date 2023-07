Warum sind Vollkornprodukte gesünder?

Nudeln, Brot, Müsli – wer sich gesund ernähren will, kommt an Vollkornprodukten nicht vorbei. Doch: Warum sind Lebensmittel aus dem vollen Korn gesünder? Was genau ist der Unterschied zwischen Vollkorn- und Nicht-Vollkorn-Produkten? Und: Welche gesundheitlichen Vorteile hat eine Ernährungsumstellung hin zu mehr Vollkorn? Wir haben uns mal genauer angeschaut, was tatsächlich drinsteckt im Korn.