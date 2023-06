Junges Paar rettet 140 Jahre altes Backsteinhaus im Hunsrück

„Manchmal kann ich immer noch nicht glauben, dass es wirklich unser Haus ist.“

Plötzlich Hausbesitzer, das haben sich Hannah (33) und Markus (40) nicht träumen lassen.

Schon länger war ihnen das große imposante Backsteingebäude am Dorfeingang des kleinen Dorfes Schönborn im Hunsrück aufgefallen. Doch dass es mal ihnen gehören würde, war noch bis vor kurzem für beide unvorstellbar.

Bei der ersten Besichtigung kam erst mal die Ernüchterung: Denn die rund 140 Jahre alte Dorfschule erstickte fast im Müll. Bananenkisten voll Zeug, Baumaterial, Schutt und Inventar aus einer bewegten Geschichte türmten sich. Die Experten rieten ab, doch Hannah und Markus wagten den Schritt.

Seit einem Jahr sanieren die beiden Schritt für Schritt das alte Gebäude: reißen ab, entkernen und bauen behutsam wieder auf. „Es ist uns wichtig, so viel wie möglich wieder zu verwenden – aus Respekt vor dem alten Gebäude aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit“, erklärt Hannah. „Wie verwenden ökologisch verträgliche Baustoffe und arbeiten mit beispielsweise mit Lehmputz und einer Wandheizung, um das Haus so effizient und nachhaltig, wie es geht, zu modernisieren“, erklärt Markus.

"Auf dem Dorf ist man nie allein!"

Beide stammen aus dem Hunsrück, waren beruflich viel in Deutschland und der Welt unterwegs und freuen sich, sich mit der alten Dorfschule ein neues Zuhause zu schaffen.

Markus, der aus dem benachbarten Simmern stammt, sind sein Umfeld und die Menschen im Dorf sehr wichtig: „Hier hat man die Freiheit und die Möglichkeit, was zu gestalten.“ Ob handwerkliche Hilfe oder schnelle Wege und Kontakte – auf dem Dorf kennt man sich, hilft sich und schätzt, was da alles geht. „Auf dem Dorf bist du nie allein!“

„Wir haben nie gezweifelt, dass wir das zusammen schaffen“, sagen beide überzeugt. Zwar sind sie noch nicht sehr lange ein Paar, doch die gemeinsame Herausforderung schweißt zusammen. „Man wächst an so einer Sache“, erklärt Hannah lachend. Klar entdeckt man auch schon mal einen Spleen, aber auch ganz viel überraschende Talente am Partner. Und die werden in den kommenden Monaten noch reichlich genutzt, denn auf der Baustelle ist noch viel zu tun.

Da beide in Vollzeit arbeiten und beim Ausbau vieles selbst machen, wird es bis zum Einzug noch eine Weile dauern. Die Vorfreude darauf ist auf jeden Fall schon groß.