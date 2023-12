So sichern sie ihre persönlichen digitalen Daten

Ob lokale Backups oder Sicherheitskopien in der Cloud – wie sichert man am besten seine persönlichen digitalen Daten?

Es ist schnell passiert: Der Kaffee schwappt über den Laptop oder das Handy wird geklaut. Hat man seine Daten zuvor nicht gesichert, sind alle Fotos, Kontakte und Chats weg und der Ärger groß. Fünf wichtige Tipps zur Datensicherung.

1. Backup/Sicherheitskopie auf Festplatte

Von den Daten auf unserem PC oder Laptop sollten wir regelmäßig eine Sicherheitskopie, ein sogenanntes Backup machen. Spätestens dann, wenn neue wichtige Daten, wie die Steuererklärung oder Fotos vom Familienfest hinzukommen. Windows bietet dafür ein eigenes Programm an, mit dem man das komplette System oder auch nur ausgewählte Dateien sichern kann. Noch komfortabler geht das Ganze mit einer Backup-Software, die es auch kostenlos gibt. Die Software macht die Sicherung vollautomatisch, man muss sie nur einmal einstellen und dann an nichts mehr denken.

2. Weitere Sicherheitskopie an anderem Ort

Schreckenszenarien, wie einen Wohnungsbrand mag man sich nicht vorstellen. Gleichwohl kann es passieren. Dann wären PC oder Laptop, als auch die erstellte Sicherheitskopie zerstört. Daher sollte man die wichtigsten Daten auf einer zusätzlichen Festplatte oder einem USB-Stick abspeichern und das Medium bei Freunden, auf der Arbeit oder im Banksafe deponieren.

3. Daten von Smartphones in der Cloud speichern

Wenn man seine Daten in einer Cloud speichert, werden sie übers Internet hochgeladen und in Rechenzentren irgendwo auf der Welt abgelegt. Später können die Daten wieder vom Smartphone oder einem anderen Gerät, wie einem Computer, abgerufen werden. So kann man seine Daten auch mit anderen teilen. Betriebssysteme wie Android oder Apple bieten selbst Clouds an, die alles, was sich auf dem Smartphone ändert, automatisch abspeichern. Die Grundversorgung ist meist kostenlos, danach muss man Speicherplatz hinzu kaufen. Bei großen Datenmengen kann das teuer werden.

4. Sind meine Dateien in der Cloud wirklich vor den Augen anderer geschützt?

Beim Ablegen in einer Cloud werden die Daten wie private Fotos, Steuerunterlagen usw. zwar in gut gesicherten Rechenzentren abgelegt, dennoch sind sie dort nicht immer vor Zugriffen anderer geschützt. Denn hier kommt es auf die am Serverstandort geltende Datenschutzverordnung an. Bei Google, Microsoft und Apple gilt die amerikanische Verordnung, hier dürfen beispielsweise Geheimdienste die Dateien begutachten. Dies ist in der EU nicht erlaubt. Anbieter wie Telekom, GMX und Strato haben ihre Server in Deutschland stehen.

5. Messenger-Chats sichern

Auch bei WhatsApp, Signal und Co. kann man einstellen, dass die Sprachnachrichten und ausgetauschten Dateien regelmäßig in einer Cloud gesichert werden. Wer möchte, kann hier auch eine zusätzliche Verschlüsselung einstellen, damit wirklich niemand mitlesen kann.