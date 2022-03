Persönliche Daten richtig sichern

Datenverlust im privaten Bereich hat meist nicht so gravierende Auswirkungen wie bei Firmen. Aber auch die geliebten Bilder zu verlieren, kann schon ein großer persönlicher Verlust sein.

Datensicherung ist wichtig

Auch wenn die PC-Komponenten an sich recht langlebig sind, kann es doch vorkommen, dass eine Festplatte plötzlich den Dienst versagt und die Daten nicht mehr verfügbar sind.

Auch Softwarefehler und natürlich insbesondere Viren oder andere Schadsoftware können einen PC komplett unbrauchbar machen. Daher sollte man in möglichst regelmäßigen Abständen alle eigenen Daten, die Systemdateien also das Betriebssystem und alle Software sichern.



Einfachster Weg der Datensicherung

Am einfachsten kann man seine Daten sichern, in dem man eine mobile USB-Festplatte an den Computer anschließt und dann alle Ordner, die Daten enthalten wie Bilder, Video, Musik, Texte auf diese mobile Festplatte kopiert.

Ein Nachteil dieser Datensicherung ist, dass die Daten genauso viel Platz verbrauchen, wie im Original auf der eingebauten Festplatte.





Colourbox Alfred Hofer

Sicherung von Daten und auch Windows-System Dateien

Windows bietet dafür ein eigenes Programm an, mit dem man das komplette System oder auch nur bestimmte Daten z.B. auf einer anderen Festplatte sichern kann.

In der Windows-Systemsteuerung gibt es den Punkt “Sicherung” hier kann man einstellen, in welchem Zeitabständen Windows Daten sichern soll und welche Daten und also zum Beispiel wieder eine mobile USB-Festplatte, die dann natürlich am PC angeschlossen sein muss.



Spezielle Datensicherungs-Software

Gerade für die Datensicherung gibt es aber auch eine Menge an kostenloser und kostenpflichtiger Software. Diese zusätzliche Software bietet in aller Regel einen größeren Funktionsumfang als die Windows eigene Datensicherung.

Eine Datensicherungssoftware kann so eingestellt werden, dass sie ganz automatisch in bestimmten Zweiträumen Daten auf eine andere Festplatte sichert. Ebenso kann man genau festlegen welche Daten, bzw. Ordner, Festplatten, Betriebssystemdateien etc. gesichert werden sollen.

Andreas Reinhardt zeigt, wie Sie Ihre Daten sichern können

Experte: Andreas Reinhardt