Wunderwaffe Chicorée?

Wussten Sie, dass Chicorée ideal gegen die Frühjahrsmüdigkeit sein soll? Generell ist er gut für den Darm und die Verdauung. Wegen seiner Bitterstoffe regt Chicorée außerdem den Stoffwechsel und den Kreislauf an. Noch dazu ist er in seiner Ursprungsform kalorienarm. Kein Wunder, dass so mancher Chicorée Anbauer im Land dem Gemüse regelrecht verfallen ist und dafür stundenlang im Dunkeln arbeitet.