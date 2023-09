Werbung für den Kindergarten

per Mail teilen

Auch in deutschen Kindergärten und Kitas ist der Fachkräftemangel deutlich zu spüren. Deshalb hat sich das Team des Kindergartens St. Michael in Ottersweier eine besondere Rekrutierungstaktik überlegt. Zusammen mit den Kindern, Eltern und Erzieherinnen wurde der Film „Kidboss“ gedreht. Dieser soll helfen neue Leute für den Job zu begeistern. Sollte dabei noch ein Oscar herausspringen ist das auch in Ordnung.