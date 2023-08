Ulrich Weinhold will Feldhamster vor dem Aussterben retten

Fast anderthalb Jahre hat sich Nicole zurückgezogen, um sich mit aller Kraft gegen den Brustkrebs zu wehren. Es war ein Schock für die Schlagersängerin, als sie 2020 die Diagnose Krebs bekommt. Eine lange und schwere Zeit, doch Nicole hat es geschafft. „Ich bin zurück“ so heißt ihre Comeback-Tournee 2023 – die gleichzeitig ein 40 Jahre Bühnen-Jubiläum ist. Mit gerade einmal 17 Jahren gewann Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest für Deutschland. Mit diesem Welthit fing alles für sie an und die Botschaft ist so aktuell wie nie. Im Landesschau-Studio erzählt Nicole, wie der schwere Kampf gegen die Krankheit ihre Lebenseinstellung geändert und was ihr in dieser Zeit Kraft gegeben hat.