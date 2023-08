Stefanie und Peter Renz glauben an die Zukunft der Sattelschweine

Vor drei Jahren ist die Agrarwissenschaftlerin Stefanie Renz in den Betrieb ihrer Eltern eingestiegen. Heute ist sie mit gerade einmal 26 Jahren längst Geschäftsführerin des Schirmerhofs in Ehingen-Deppenhausen. Der Hof, der bis 2006 ein Milchviehvertrieb war, wurde 1898 gegründet und ist seit fünf Generationen in Familienbesitz. Seit 2008 züchtet Familie Renz als einziger Betrieb in Baden-Württemberg das „Deutsche Sattelschwein“, eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Im Studio erzählt Stefanie Renz, wie sie mit den Sattelschweinen auf dem Traditionshof ihr berufliches Glück und mit Peter, mit dem sie seit kurzem verheiratet ist, ihr privates Glück gefunden hat.