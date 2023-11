Extremsportler Jonas Deichman rannte und radelte quer durch Amerika

“Trans America Twice” nannte er sein großes Projekt für 2023. Der Stuttgarter Abenteurer und Extremsportler Jonas Deichmann startete am 29. Juli seine persönliche Challenge in New York und machte sich auf den Weg nach Westen. Erstmal 5.500 Kilometer nach Los Angeles mit dem Rad. Und dann wieder zurück, diesmal zu Fuß. Und immer mit dem gesamten Gepäck im Anhänger. Anfang November kam er wieder in New York an, wo er noch den berühmten New-York-Marathon „zum Auslaufen“ mitnahm. In der Landesschau berichtet Jonas Deichmann, wie er diese gewaltige Tour geschafft hat, die ihn total begeistert, aber immerhin auch zehn Kilo Körpergewicht gekostet hat.