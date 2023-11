Interessengemeinschaft Strohgäubahn kämpft gegen Bahnlärm

per Mail teilen

Thomas Herwig lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen in Korntal Münchingen. Dass regelmäßig Züge der Strohgäubahn hinter seinem Haus fahren, hat ihn nie gestört. Doch dann wurde es plötzlich richtig laut – und das jede Nacht. Die von der württembergischen Eisenbahngesellschaft betriebene Privatbahn führte nämlich regelmäßige Bremsproben mit Klopfen, Quietschen und Zischen durch. Seitdem wird zusätzlich in den frühen Morgenstunden rangiert und repariert – alles ohne rechtliche Grundlage.