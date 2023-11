Bad Überkingen: Sternekoch bietet gutes Essen für alle

Die „Grauen Griffe“ sind eine Klettergruppe des Deutschen Alpenvereins Karlsruhe. Das älteste Mitglied ist Franz mit seinen zarten 89 Jahren. Er klettert seit über sechs Jahrzehnten und kann sogar noch den „Dülfer Sitz“ – eine einfache Verknotung mit einem Hanfseil, so wie er es früher mal gelernt hatte. Inzwischen gehören zu der rund 50-Personen-Gruppe auch Jüngere und sogar ein Nachwuchskind. Die „Grauen Griffe“ klettern in der Halle, aber auch bei Ausflügen am Battert oder im gemeinsamen Urlaub in den französischen Alpen.