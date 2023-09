Eine neurodegenerative Erkrankung hat das Leben von Michaela Winkelmann bestimmt

Sie weiß, was es heißt, an „Huntington“ zu erkranken. Familienangehörige waren von der Erbkrankheit betroffen, die vorzeitig zum Tod führt. Wie durch ein Wunder bleibt Michaela Winkelmann aus Filderstadt-Bonlanden von dem schlimmen Familienerbe verschont. Das erfährt sie aber erst im Alter von 35 Jahren. Heute ist sie 48 und immer noch unendlich dankbar. Michaela Winkelmann engagiert sich in einer Stuttgarter Selbsthilfegruppe und ist seit 2017 sogar Bundesvorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Im Studio erinnert sie sich an traumatische Erfahrungen mit der Krankheit in ihrer Familie und erzählt, wie sie Betroffenen helfen kann.