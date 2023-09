Detlev Blaßmann aus Karlsruhe ist eine Radio-und Fernsehlegende. Der 80-Jährige hat bisher noch jedes noch so kaputte alte Radio- und Fernsehgerät wieder repariert bekommen. Seit über 60 Jahren schraubt und lötet das Technikgenie Detlev Blassmann an allem herum, was einen Stecker hat. Und ein Ende ist nicht in Sicht.