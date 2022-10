Kürbis-Mangold-Quiche

Zubereitungszeit: Zubereitungszeit: 40 Minuten

Backzeit: 70 Minuten Koch/Köchin: Horst Stetter

Horst Stetter/Christoph Bisle

Zutaten:

500 g Hokkaido-Kürbis

3 EL Olivenöl



Teig

100 g Weizenmehl

150 g Vollkornmehl

100 g kalte Butter

35 g geriebener Parmesan

1 Ei

1 TL Salz

etwas schwarzer Pfeffer



Füllung

3 Stangen Mangold

2 Äpfel

Zitronensaft

200 g Schinkenwürfel

4 Salbeiblätter



Guss

3 Eier

200 g Sauerrahm

100 g Sahne

100 g geriebener Bergkäse

40 g Parmesan

Salz und Pfeffer

6 Salbeiblätter

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.



Das Kürbisfleisch in kleine Würfel schneiden und auf ein Backblech geben. Mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker würzen. Im Ofen backen, bis die Kürbiswürfel schön weich und an den Ecken gebräunt sind (ca. 25 min). Danach aus dem Ofen nehmen und beiseitestellen.



Teig

Weizen- und Vollkornmehl in eine Schüssel geben. Kalte Butter in Stücken unterrühren und das Ganze zügig zu einem bröseligen Teig vermengen. Geriebenen Parmesan mit einem Ei verquirlen und hinzufügen. Salz und schwarzen Pfeffer dazugeben und alles zu einem Teig verkneten.



Die Quiche-Form fetten, mit dem Teig auskleiden und 30 min in den Kühlschrank stellen. Danach 20 min bei 180 Grad Ober-/Unterhitze im Backofen vorbacken!



In der Zwischenzeit

Die Mangoldstiele mit Blättern in kochendem Salzwasser blanchieren und anschließend klein hacken. Die Äpfel schälen, entkernen, in kleine Stücke schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln.



Schinkenwürfel in einer Pfanne kross braten. Die Äpfel und Salbeiblätter fein geschnitten dazugeben und 10 min mitbraten. Nun Kürbis, Mangold, Schinken und Äpfel mischen und auf dem vorgebackenen Teig verteilen.



Guss

Eier, Sauerrahm, Sahne, geriebenen Bergkäse und Parmesan verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Guss über die Quiche geben. Mit Salbeiblättern belegen und für 20–25 min im Ofen backen, bis der Teig knusprig und die Füllung fest ist.



Die Quiche schmeckt frisch aus dem Ofen ebenso wie lauwarm.

