Neues Leben für alte Weinfässer

In der wärmsten Region Deutschlands am Kaiserstuhl gibt es ein klitzekleines Dörfchen, wo gerade einmal 418 Menschen leben. Die Rede ist von Amoltern, der kleinste Ortsteil von Endingen am Kaiserstuhl. Im Frühling ist es dort besonders schön, wenn alles blüht.

Wir besuchen einen Mann, der alten Weinfässern zu neuem Leben verhilft.