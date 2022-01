Die ersten Hoteliers von Schelklingen

Leben im Bahnhofsgebäude Schelklingen-Hütten

Seit knapp fünf Jahren gibt es in Schelklingen endlich ein Hotel und was für eines! 4 Sterne, anspruchsvoller Stil, schlicht und einfach, aber sehr schick. Früher war das Gebäude ein Pflegeheim, das renoviert wurde. Inhaberin und Geschäftsführerin Frau Krey führt das Hotel zusammen mit ihrem Lebens- und Geschäftspartner Stefan Auer. Beide sind Macher, haben noch diverse Firmen in England und Frankreich. Und das Stellwerk³ in Schelklingen, eine Kulturkneipe, die es bereits seit 30 Jahren gibt und die für Schelklingen und die ganze Region von großer Bedeutung ist.