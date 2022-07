Der Schelklinger Hohle Fels

Fast verschollene Pflanzen haben es Patrick Kaiser angetan. Nach einer Indienreise mit dem Fahrrad war ihm klar, dass er sich künftig für die Rettung und den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt einsetzen will. 2020 gründete er eine Initiative, um samenfestes Saatgut von Gartenraritäten zu erzeugen. Mit großem Erfolg baut Patrick Kaiser jetzt Gemüsesorten wie Etagenzwiebeln, Palmkohl und Andenhörner an. In der Landesschau verrät er, was ihn an den historischen Sorten fasziniert und warum deren Erhalt und Rettung mehr für ihn ist als nur ein Job zum Geldverdienen. mehr...