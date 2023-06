Mit vollem Einsatz: Der Waldrapp soll wieder heimisch werden

per Mail teilen

Seit Jahren geht es am Bodensee um die Wiederansiedelung des Waldrapps. Bisher haben die Vögel immer in einer Holz-Brutwand ihre Küken großgezogen. Doch das soll jetzt anders werden. Der Umzug in eine natürlichere Umgebung ist angesagt. Das ist ein enormer Aufwand und verlangt dem Waldrapp-Team verdammt viel ab.