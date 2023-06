Cowgirl Hannelore und ihre Pferde

Das Kleine Wiesental liegt im Lankreis Lörrach ganz im Süden von Baden-Württemberg. Ein Ortsteil der Gemeinde heißt "Wies" und dort schmeißt Leonie Brouwer den einzigen Dorfladen. Genossenschaftlich ist das Geschäft organisiert und hat was alles parat, was es auch im Supermarkt gibt. Damit das auch noch lange so bleibt, ist ehrenamtliches Engagement gefragt.